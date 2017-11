O presidente Michel Temer fez, na tarde deste domingo (5), uma visita-surpresa à sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, para verificar o andamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que está ocorrendo em todo o País.

Temer estava acompanhado do ministro da Educação, Mendonça Filho, que dará uma entrevista no início da noite deste domingo para fazer um balanço do primeiro dia da prova. Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente afirmou que o exame é um dos "avanços mais extraordinários da educação brasileira"

Pouco antes da abertura dos portões, o presidente postou no Twitter uma mensagem aos participantes do Enem. "Desejo uma excelente prova a todos os 6,7 milhões de estudantes que fazem a primeira etapa do Enem 2017 hoje. Boa sorte!", escreveu ele.