Iniciou nesta segunda-feira (6) e segue até o dia 17 de novembro o período de inscrição para a Educação Infantil em Cachoeira do Sul. Os pais ou responsáveis devem procurar a Secretaria de Educação do município para inscrever as crianças com idade entre zero e cinco anos.

Conforme a Secretária Municipal de Educação, Ana Margarete Vivian Machado, o critério de seleção é a maior idade dentro da faixa etária. Para as crianças de zero a três anos, quando houver empate com relação a idade da criança, o critério de desempate será ter o responsável trabalhador.

Os documentos necessários para inscrição são certidão de nascimento ou RG da criança, CPF ou RG do pai ou responsável e comprovante de residência.

Para as crianças de quatro a cinco anos a vaga em uma escola da rede municipal de ensino é garantida, pois para eles a Educação Infantil é obrigatória. Os pais ou responsáveis poderão escolher até três escolas diferentes no momento da inscrição.