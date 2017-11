Até as 9h deste domingo (5), primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, 84% dos participantes já tinham acessado seu Cartão de Confirmação da Inscrição, que informa o local da prova. Os treineiros, aqueles que fazem a prova apenas para autoavaliação, têm a maior taxa de acesso: dos 523.415 estudantes nessa condição, 94% conferiram seu local de prova. No Rio Grande do Sul, até a sexta-feira, mais de 20% dos candidatos ainda não tinham conferido o local de prova.

O Cartão de Confirmação está disponível aos estudantes desde 20 de outubro, na Página do Participante e no aplicativo do Enem. As provas do exame começam às 13h30 (horário oficial de Brasília). Os participantes devem ficar atentos, porque, com o horário de verão, o Brasil tem quatro fusos horários. Nos Estados com fuso diferente ao de Brasília, eles devem adequar o horário local ao horário oficial.