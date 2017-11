Ronald Mendes / Agencia RBS

As inscrições para estudar em escolas de ensino fundamental de Bento Gonçalves serão feitas apenas pela internet neste ano. O sistema ficará disponível no site da prefeitura, a partir do dia 27 de novembro. As pré-matrículas terão de ser feitas até 1º de dezembro.

O pai ou responsável terá de informar o próprio CPF e o CPF da criança. Pelo nome da rua onde a família mora, o sistema apontará como opção a escola mais próxima da residência. Outra instituição poderá ser escolhida pelo estudante. Essa etapa será disponibilizada apenas pelo sistema online. Quem não tem acesso à internet deve procurar espaços públicos com conexão, como a Casa das Artes e a Biblioteca Pública.

A secretária da Educação Iraci Luchese Vasques explica que uma nova fase de efetivação da matrícula ocorrerá presencialmente, a partir do dia 8 de dezembro. As crianças serão contatadas pelas escolas em que forem estudar.

A inscrição online é destinada para o ensino fundamental e ensino especial. No caso da educação infantil, funciona apenas parcialmente. Crianças de 4 e 5 anos que estão em escolas regulares devem utilizar o novo sistema. Já aquelas que vão para escolas de Educação Infantil têm de fazer a matrícula presencialmente, na própria instituição, entre 13 e 24 de novembro.

Período de matrículas já abriu em outros municípios

A central de matrículas de Caxias do Sul abriu nesta segunda-feira (06) o período de pré-matrículas para vagas na educação infantil, no ensino fundamental e no médio. O prazo segue até 30 de novembro. Em Flores da Cunha, as matrículas e rematrículas na educação infantil e fundamental também começaram nesta segunda e seguem até a sexta-feira (10).