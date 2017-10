Os vencedores da edição de 2017 do Prêmio Educação RS foram homenageados com o troféu Pena Libertária em cerimônia realizada na noite da última sexta-feira (20) na sede do Sindicato dos Professores do Ensino Privado (Sinpro-RS). A premiação reconhece, desde 1998, trabalhos de profissionais e instituições em benefício da educação no Estado.