Encerram nesta quinta-feira as inscrições para um concurso com nove vagas de professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). As oportunidades são para Santa Maria e Palmeira das Missões. São vagas para os centros de Tecnologia, Artes e Letras, Ciências da Saúde, Ciências Rurais e Ciências Sociais e Humanas.

O edital está no site da UFSM. As inscrições devem ser feitas online, e têm taxas que variam entre R$ 117 e R$ 239, conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo.

A seleção será por meio de quatro provas: didáticas, de produção, de títulos e prática. As avaliações irão ocorrer entre 26 de novembro deste ano e 27 de janeiro de 2018.

Para os aprovados, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais para duas vagas de professor de clínica médica, e de dedicação exclusiva para as outras vagas. Os vencimentos variam entre R$ 4,2 mil e R$ 9,5 mil.

Mais oportunidades

Além disso, a UFSM está com outros quatro editais abertos com seleção para professores. São 15 vagas, sendo uma para Cachoeira do Sul, uma para Frederico Westphalen e as demais para Santa Maria.

Os quatro editais estão disponíveis no site da instituição, onde também é possível fazer as inscrições. Há oportunidades para lecionar na graduação e também no Colégio Politécnico da UFSM.