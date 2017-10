Estão abertas as inscrições para o Projeto Pescar em empresas da Região Metropolitana de Porto Alegre. São cursos de iniciação profissional em várias áreas – as mais comuns são serviços administrativos. Em parceria com as empresas, a Fundação Projeto Pescar promove os cursos e fornece uniforme, transporte e alimentação.

Para participar, é preciso ter entre 16 e 19 anos, estar cursando a partir do sétimo ano do Ensino Fundamental, morar na mesma cidade do curso e ter renda familiar de até meio salário mínimo (R$ 468,50) por pessoa. As aulas duram o ano inteiro de 2018, mas cada empresa segue cronograma próprio sobre as datas de início. As inscrições são totalmente online e gratuitas, no site da Fundação. Veja quais são as oportunidades: