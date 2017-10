Leo Munhoz / Agencia RBS

A partir de quarta-feira (25), a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) realizam a primeira edição do Festival da Matemática no Estado. O evento, que vai até sábado, é voltado para alunos do ensino básico e contará com oficinas, palestras, exposições e mostras, além de atrações extras como teatro e cineclube.

As atividades surgiram de propostas submetidas pelo público, e foram selecionadas pelo comitê científico – composto por oito professores de ensino básico e Superior de diferentes instituições do Estado. Ao todo, foram 56 sugestões.

O objetivo do festival é despertar o interesse dos jovens e popularizar o conhecimento matemático por meio de atividades lúdicas e interativas que utilizem a lógica. A coordenadora do evento, Miriam Telichevesky, acredita que os visitantes passarão a ver a matemática de forma mais positiva depois da visita, e não como um aglomerado de fórmulas que não fazem sentido.

– A maioria das pessoas que diz ter dificuldade em matemática só pensa dessa forma porque nunca teve a oportunidade de ver que ela pode ser muito interessante. Fazendo esse trabalho, podemos mudar um pouco o cenário da matemática no Brasil. Em termos de pesquisa, somos um excelente centro, mas na educação básica, temos deixado muito a desejar – afirma Miriam.

O Festival é gratuito e aberto para a comunidade em geral, com ênfase nos alunos de ensinos Fundamental e Médio. No entanto, na quarta-feira à noite e no sábado, haverá apresentações e oficinas recomendadas especialmente para professores e alunos de licenciatura.

Apenas escolas precisam fazer inscrição prévia. Para visitas individuais ou em pequenos grupos, não é necessário. A expectativa da organização é receber em torno de 2,3 milpessoas.

As atividades ocorrem na Unisinos, em São Leopoldo (Avenida Unisinos, 950 - Cristo Rei), e serão concentradas no setor A, biblioteca e centro comunitário. Um mapa do Campus e a programação completa está disponível na página do festival.

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

O festival faz parte das comemorações do Biênio da Matemática 2017-2018, proclamado pelo Congresso Nacional em 7 de novembro de 2016. Dentro das atividades contempladas, está a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, cujo tema deste ano é "A Matemática está em tudo".

A partir disso, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) abriram, em abril deste ano, uma chamada para propostas de eventos. Foi assim que a ideia do Festival da Matemática no Rio Grande do Sul se concretizou. A professora Miriam Telichevesky, juntamente aos professores Carmen Mathias (UFSM) e Rogério Steffenon (Unisinos), criou o projeto e submeteu a essa chamada.

– Felizmente, fomos contemplados e conseguimos dar vida ao festival. Embora fosse possível fazer com pouco financiamento, dificilmente teríamos um evento de grande porte sem ajuda de uma agência de fomento – diz Miriam.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia começa nesta segunda-feira (23). Até domingo, serão realizadas atividades em todo o país com a finalidade de chamar a atenção dos brasileiros para a importância da produção científica em várias áreas, da educação à economia.

Confira os horários do Festival da Matemática

Quarta-feira (25) - das 14h às 18h e das 19h30min às 21h20min.

Quinta (26), sexta (27) e sábado (28) - das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Inscrição

As inscrições serão aceitas até um dia antes da data solicitada para a visita pelo e-mail festivaldamatematica.rs@gmail.com.

É preciso informar número de participantes, faixa etária ou série, quantos ônibus e de qual empresa, e horário previsto de chegada.