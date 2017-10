Mateus Bruxel / Mateus Bruxel

Quem ainda não votou nos projetos finalistas da 5ª edição do Prêmio RBS de Educação – Para Entender o Mundo tem uma semana para participar. Até 27 de outubro, os projetos selecionados pelo júri — formado por especialistas e profissionais do Grupo RBS — estarão disponíveis para votação popular no site premiorbsdeeducacao.com.br.

Iniciativa do Grupo RBS, o prêmio é realizado pela Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e conta com apoio técnico do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). O objetivo é valorizar e reconhecer trabalhos desenvolvidos para aproximar os alunos da leitura em escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul.

São seis trabalhos finalistas nas categorias Escola Pública e Escola Privada. Neste ano, também serão reconhecidos projetos que, por meio da leitura, tratam dos temas raça, gênero e inclusão. Nessas modalidades, os vencedores serão escolhidos somente por um júri técnico. A entrega da premiação está marcada para dezembro.

Conheça os trabalhos e vote!

Escola Pública

Arte inspirada em Vinicius de Moraes

Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

A escola municipal Alfredo Aveline, de Bento Gonçalves, criou o Festival Cultural Vinicius e Eles com o objetivo de apresentar trabalhos inspirados na obra do autor. As atividades contaram com uma contribuição especial: uma das filhas do poeta, Maria de Moraes, acompanhou todo o processo por meio de videoconferência e deu inúmeras dicas ao grupo. Depois de quatro meses de preparação, a apresentação de danças, músicas e teatro inspirados na obra de Vinicius de Moraes foi realizada na Casa das Artes, um espaço cultural de Bento Gonçalves. De acordo com a professora Daniela Montipó, foi possível envolver toda a comunidade com o projeto.

Conteúdo das aulas em histórias em quadrinhos

Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Foi usando os gibis que a professora Simone Reinheimer Kochenborger e a equipe de educadores da escola Francisco de Assis, de Pareci Novo, conseguiram chamar a atenção de alunos que não se interessavam pela leitura. Depois de realizar outros projetos com livros e ver que ainda havia muita rejeição, Simone resolveu investir em uma alternativa mais próxima do gosto dos jovens. Um trabalho em conjunto por meio do projeto São Francisco em Quadrinhos possibilitou aos alunos estudar língua portuguesa, literatura, filosofia e artes tendo histórias como as da Turma da Mônica e de super-heróis como ponto de partida.

Olhar tecnológico a contos de Machado de Assis

Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Reler contos machadianos empregando tecnologias do século 21. Esse foi o objetivo da professora Sheila Katiane Staudt ao criar, junto à equipe da Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), campus de Canoas, o projeto Releituras Machadianas. Cerca de 75 alunos dos cursos técnicos em Administração, Desenvolvimento de Sistemas e Eletrônica participaram da ideia, que culminou na apresentação de curtas-metragens inspirados em contos de Machado de Assis.

Escola Privada

Leitura para alertar sobre violência contra a mulher

Divulgação / Arquivo Pessoal

Inspirado em uma turma só de meninas da Unidade de Ensino São Mateus, de Cachoeirinha, o projeto Mulheres Oprimidas, Protagonistas das Nossas Histórias propõe uma reflexão aos 33 alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio sobre a violência contra a mulher, a igualdade de gênero e o empoderamento feminino. A iniciativa, desenvolvida pela professora Gisele dos Santos Rodrigues, incentiva a leitura e sensibiliza os estudantes por meio de obras literárias.

Leitura no mundo digital para debater minorias

Divulgação / Arquivo Pessoal

Diante de adolescentes sempre conectados, mas nada acostumados a leituras longas e profundas, surgiu o projeto Relendo o Mundo por Diferentes Lentes. Para desenvolver a atividade, a professora Ana Claudia Petry, do Colégio Nossa Senhora das Graças, de Viamão, provocou os 70 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental a ler e buscar informações na internet sobre grupos que acabam sendo segregados pela sociedade, como refugiados, LGBT, negros, latinos e ciganos. Os estudantes não tinham o hábito de uma leitura crítica e, em razão disso, acreditavam no primeiro site em que pesquisavam. Com as orientações, os professores da instituição foram mostrando que a busca por informação exige reflexão.

Ficção para compreender o mundo

Divulgação / Arquivo Pessoal

Cerca de 110 alunos do 1º ano do Ensino Médio da escola Sesi Albino Marques de Souza, em Gravataí, foram instigados a perceber o quanto a leitura pode ajudar a entender o mundo, por meio do projeto Da Leitura da Palavra à Leitura do Mundo: uma Viagem pela Ficção, elaborado pela professora Joici dos Santos Pereira. O objetivo foi aproximar os alunos do ato de ler, colocando-os em contato com a ficção para se descobrirem capazes de criar e recriar narrativas.