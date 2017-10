A 4ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), com sede em Caxias do Sul, recebeu os planos de recuperação de aulas de 35 escolas estaduais atingidas pela greve dos professores até a manhã desta segunda-feira (30). Destes, 16 já foram homologados. Conforme o setor pedagógico da Coordenadoria, isso não significa que os planos das outras escolas foram rejeitados, mas que precisam de pequenos ajustes, como, por exemplo, correções em erros de digitação. As escolas que enviaram os planos de recuperação são as que retomaram as aulas até o dia 16 de outubro.

Suelen Mapelli / Agência RBS

Conforme o setor pedagógico, ainda não foram encaminhados os planos de aproximadamente metade das escolas impactadas pela paralisação. Após receber as previsões de calendário, a CRE faz a análise desses planos para homologá-los e contar os dias letivos. Mesmo ainda sem a homologação, parte das escolas já utilizou os últimos dois sábados, que serão contabilizados.

Seis das 16 escolas que já tiveram os calendários homologados terão aulas até o mês de janeiro; as demais terminam ainda em dezembro. Até o momento, a escola com o calendário mais prolongado é a Dante Marcucci, de Caxias do Sul, que terá aulas até 23 de janeiro. Os calendários variam de acordo com cada escola, dependendo de quanto as aulas foram impactadas em cada uma. Na Escola Estadual Piá, de Nova Petrópolis, por exemplo, as aulas vão até 06 de janeiro, mas para apenas uma turma. As instituições que já tiveram o plano homologado, com as respectivas datas de término do ano letivo, estão listadas abaixo.

A situação de calendário das escolas mais atingidas pela greve, no entanto, ainda é incerta. Na região da 4ª CRE, a escola Clauri Flores, de Caxias, ainda está totalmente paralisada, segundo a última atualização da coordenadoria. Até a semana passada, a escola Presidente Vargas, também de Caxias do Sul, seguia com paralisação total.

Conforme a CRE, 47 escolas estão com paralisação parcial e 74 têm aulas normais.

Leia Mais 30 alunos já pediram transferência de escolas em greve na região de Caxias

Transferências

Até a última sexta (27), 28 alunos do 3º ano do ensino médio na área da CRE que solicitaram transferência foram encaminhados para outras escolas. Além de alunos do 3º ano do ensino médio e 9º do ensino fundamental, também podem solicitar transferência alunos do 1º e 2º anos do ensino médio.

Escolas com calendários já homologados

- Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Amstad (Nova Petrópolis): 21 de dezembro

- Escola Estadual de Ensino Fundamental Piá (Nova Petrópolis): uma turma vai até o dia 06 de janeiro

- Escola Estadual de Ensino Fundamental 1º de Maio (Nova Petrópolis): 22 de dezembro

- Escola Estadual de Ensino Fundamental Matteo Gianella (Caxias do Sul): 29 de dezembro

- Escola Estadual De Ensino Fundamental Ismael Chaves Barcellos (Caxias do Sul): 15 de dezembro

- Escola Estadual de Ensino Médio Professor Apolinário Alves dos Santos (Caxias do Sul): 05 de janeiro

- Escola Estadual de Ensino Fundamental Dante Marcucci (Caxias do Sul): 23 de janeiro

- Escola Estadual de Ensino Fundamental Maguary (Caxias do Sul): 12 de janeiro

- Escola Estadual de Ensino Fundamental João Magalhães Filho (Caxias do Sul): 30 de dezembro

- Escola Estadual Especial João Prataviera (Caxias do Sul): 20 de dezembro

- Escola Estadual Aristides Germani (Caxias do Sul): 21 de dezembro

- Escola Estadual de Ensino Médio São Caetano (Caxias do Sul): 21 de dezembro

- Colégio Estadual Santos Dumont (Gramado): 19 de janeiro

- Escola Estadual de Ensino Médio Lajeado Grande (São Francisco de Paula) :10 de janeiro

- Escola Estadual Deotilia Cardoso Lopes (Jaquirana): 28 de dezembro

- Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Wortmann (Canela): 27 de dezembro