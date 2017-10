O estudante cursou integralmente as disciplinas do Curso de Letras – Licenciatura – Habilitação Português e Literaturas da Língua Portuguesa, concluindo o curso e colando grau em dezembro de 2010, mas não teve o diploma expedido pela universidade. Isso porque meses antes a UFSM instaurou um processo administrativo disciplinar, pois havia a suspeita de que o aluno teria falsificado o diploma, com o objetivo de assumir um cargo de professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Com a conclusão do processo, ele acabou sendo expulso em dezembro de 2010.