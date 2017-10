Elise Bozzetto / Divulgação

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) abre as inscrições para o processo seletivo nesta segunda-feira (23). Há vagas para 44 cursos de graduação (confira a lista completa) para estudantes no primeiro semestre de 2018. A prova é aplicada no campus de Lajeado (Rua Avelino Talini, 171, Bairro Universitário), no dia 26 de novembro, das 13h30min às 18h30min.

Inscrições para o vestibular podem ser feitas até 21 de novembro, por meio do site da universidade, ou pessoalmente no campus Lajeado, no prédio 9. Há uma taxa de R$ 60. Também será possível ingressar usando a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Neste prazo, só não é possível se inscrever para o curso de Medicina – a seleção do curso será realizada em janeiro, em edital especial para ingresso com a nota do Enem.

Cursos a distância

O processo seletivo também contempla os cursos a distância e candidatos fazem a prova de redação também no dia 26 de novembro. Serão 13 cursos oferecidos (veja quais) e também é possível ingressar com a nota do Enem. Depois disso, interessados ainda poderão agendar a prova de seleção.