Módulo educacional do Fronteiras do Pensamento convida alunos da rede pública para aula no Salão de Atos da UFRGS

Uma aula especial voltada a estudantes e professores da rede municipal de ensino de Porto Alegre vai marcar o segundo encontro do projeto Fronteiras Educação em 2017. Na próxima segunda-feira (23), o historiador Felipe Pimentel é o palestrante convidado para mostrar e analisar os fatos mais marcantes da trajetória humana. A apresentação, que ocorre das 14h30min às 16h30min no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ainda está com as inscrições abertas.