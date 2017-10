Fernando Gomes / Agencia RBS

A 4ª Coordenadoria Regional de Educação (4ª CRE), com sede em Caxias do Sul, recebeu seis pedidos de transferências de alunos de escolas estaduais em função da greve dos professores até esta quarta-feira (25). Cinco dos pedidos foram de alunos do 3º ano. A CRE fez um levantamento das escolas da região que podem receber alunos. As transferências podem ser efetuadas pela Coordenadoria a partir de pedidos dos pais, e não são obrigatórias.

Sobre o baixo número de pedidos, o órgão informa que as solicitações também podem ser encaminhadas diretamente nas escolas. Por isso, a Coordenadoria ainda está fazendo este levantamento para obter o total de pedidos já realizados.

Greve dos professores estaduais completa 51 dias

Na tarde de quarta (25), conforme os dados da 4ª CRE, havia ainda em Caxias duas escolas com paralisação total - Clauri Flores e Presidente Vargas - 28 com funcionamento parcial e 26 com aulas normais. Nas outras cidades da coordenadoria, eram 19 escolas com funcionamento parcial e 47 com aulas normais.