Vendas de veículos no RS têm melhor primeiro semestre desde 2019, e elétricos superam híbridos pela primeira vez

Somente em junho, 15,77 mil veículos entraram em circulação no RS. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul teve neste ano o melhor primeiro semestre em venda de veículos desde 2019. No período, somando automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e outros modelos, foram 89.144 unidades emplacadas no Estado.

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (9) pelo Sincodiv-RS. Em relação ao primeiro semestre de 2025, houve crescimento de 2,65%. No mesmo período de 2019, foram 92.225 emplacamentos.

Somente em junho deste ano, foram comercializados 15.771 veículos novos no Rio Grande do Sul. O número representa crescimento de 3,74% sobre maio, e alta de 17,87% na comparação com junho de 2025.

— Os dados fazem com que a gente fique bastante otimista. No início do ano, a gente estava prevendo crescimento no setor automotivo aqui no Estado na ordem de 3%, mas agora já está com olhar de que dá para cruzar os 5% e colar no número dos 200 mil veículos vendidos aqui no Rio Grande do Sul nesse ano de 2026, o que realmente seria um bom resultado. Recentemente, o governo federal lançou o programa Move Brasil Táxi e Aplicativos, que ainda não engrenou, mas deve contribuir para melhores resultados a partir de julho — avaliou o presidente do Sincodiv-RS, Jefferson Fürstenau.

Elétricos superam híbridos

Conforme os dados do Sincodiv, as vendas de veículos eletrificados seguem em crescimento, se consolidando cada vez mais no mercado gaúcho. Além disso, pela primeira vez, a venda de veículos 100% elétricos superou a comercialização de híbridos no Estado.

Somando automóveis e comerciais leves, foram 7.702 veículos elétricos emplacados no primeiro semestre no Estado, em comparação com 5.858 híbridos zero vendidos no mesmo período. As vendas de elétricos representam crescimento de 233,56% na comparação com os primeiros seis meses de 2025.

Somente neste mês de junho, foram vendidos 1.845 veículos elétricos no Rio Grande do Sul. O número representa aumento de 307,28% em relação a junho do ano passado.

— Poucas marcas hoje não trabalham com híbridos, pelo menos, e a grande maioria já tem elétricos e híbridos, e todo o mundo caminha para isso. Uma grande vantagem do mercado brasileiro foi a gente ter tido a oportunidade de ser "invadido" dessa forma, e a gente está reagindo rapidamente, com o consumidor e as próprias montadoras que estão dentro do Brasil, e aquelas que estão vindo na forma de importação, trabalhando forte dentro do mercado. É algo que a gente precisa entender cada vez mais, pois realmente tem um comportamento diferente do consumidor com relação a esse segmento — comentou o vice-presidente do Sincodiv-RS, Ambrosio Pesce Neto.

Apesar de menor, a venda de veículos híbridos também teve crescimento no período. Neste primeiro semestre de 2026, foram 5.858 unidades comercializadas no Estado, registrando aumento de 63,27% na comparação com o mesmo período em 2025.

A venda de veículos eletrificados, somando elétricos e híbridos, chegou a 13.560 unidades no primeiro semestre de 2026 no Rio Grande do Sul.

Dados foram apresentados pelo Sincodiv-RS. Mathias Boni / Agência RBS

Comerciais e caminhões têm queda

Dentro da venda de veículos, o segmento dos automóveis segue como o mais destacado. No primeiro semestre deste ano, foram 47.127 unidades comercializadas, alta de 9,31% em comparação com o mesmo período de 2025.

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A venda de motocicletas também apresentou resultado positivo neste primeiro semestre no Estado. Foram 18.626 unidades comercializadas no período, registrando crescimento de 6,65% em relação ao mesmo recorte temporal no anterior.

Por outro lado, algumas categorias apresentaram retração. Os comerciais leves, por exemplo, com 10.758 unidades vendidas, tiveram queda de 14,76% nas vendas em relação ao primeiro semestre de 2025.

A venda de caminhões também apresentou queda neste primeiro semestre no Estado. Foram 3.328 emplacamentos, registrando recuo de 21,79% na comparação com o ano passado.

A categoria dos implementos rodoviários — que inclui reboques e semirreboques para caminhões — foi outra que apresentou queda neste primeiro semestre. Com 2.663 unidades comercializadas, houve retração de 12,2% nos primeiros seis meses deste ano na comparação com o mesmo recorte no ano passado.

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O presidente do Sincodiv-RS atribui estes resultados a dificuldades no agronegócio:

— Nós estamos vivendo uma crise momentânea em cima do agro, o que afeta tanto veículos comerciais leves quanto caminhões e implementos rodoviários. Tivemos quedas nessas categorias, em função desta relação direta com o não perdão da dívida, ou não alongar a dívida do agro aqui no Estado.