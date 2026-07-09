Economia

Dados do Sincodiv
Notícia

Vendas de veículos no RS têm melhor primeiro semestre desde 2019, e elétricos superam híbridos pela primeira vez

Estado emplacou 89.144 unidades nos primeiros seis meses de 2026; destas, 7.702 eram carros de passeio sem motor a combustão

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS