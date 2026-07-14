"Vai fortalecer todo o mercado": aumento da mistura de etanol na gasolina é visto como oportunidade pela indústria gaúcha

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Combustível feito da cana e do trigo é responsável por puxar o movimento de transição energética brasileira. Maicon Damasceno / Agencia RBS

O aval do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) ao aumento de 30% para 32% na mistura de etanol anidro na gasolina (chamada de E32), anunciado nesta terça-feira (14), foi bem recebido pela indústria brasileira, em especial a do Rio Grande do Sul, que tem representatividade no tema.

Segundo Maria Eduarda Bonotto, engenheira agrônoma e diretora da CB Bioenergia, a medida fortalece o setor. A usina da empresa em Santiago, na Região Central, passou a produzir etanol hidratado (vendido diretamente nas bombas dos postos) no começo deste ano.

Por mais que a gente não produza (etanol anidro), a mistura fortalece muito a matriz bioenergética dos biocombustíveis em uma força nacional. Isso reduz nossa dependência do combustível fóssil, que é a gasolina, melhora toda a cadeia, fortalece os investimentos e melhora o país como um todo. MARIA EDUARDA BONOTTO Diretora da CB Bioenergia

A intenção do governo, além de reduzir a dependência do petróleo importado, é baratear o custo do combustível nas bombas. Mas os efeitos vão além, e fortalecem novos investimentos no setor energético.

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A mudança para a mistura E32 deve representar um aumento de 2,4 bilhões de litros na demanda anual por etanol anidro em comparação com o E27, segundo estimativa da União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica).

Além da cana-de-açúcar e do milho, o etanol pode ser fabricado a partir do trigo e do arroz, matérias-primas nas quais o RS desponta em produção. Por isso, a expectativa é de que a elevação tenha impacto sobre o setor industrial, atraindo novos investimentos.

Além da fábrica da CB Bioenergia em Santiago, outros projetos no Rio Grande do Sul, como o da gigante Be8, estão previstos para começar a operar em 2027.

— No intervalo de um ano, dá para ver que há um crescimento bem acelerado dos biocombustíveis e acreditamos muito nisso. Vai fortalecer todo o mercado, assim como todas as usinas de etanol, de cereais e de cana, vão ter maior previsibilidade — comenta a diretora da CB Bioenergia.

Em agosto de 2025, o país já havia ampliado a mistura de etanol de 27% para 30%. Mas a tensão e a crise energética global geradas a partir do conflito entre Estados Unidos e Irã aceleraram o novo aumento.

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O que é o etanol?

Fabricado principalmente a partir da cana-de-açúcar e responsável por puxar o movimento de transição energética brasileira, o etanol vive fase de expansão com o processamento de novas matérias-primas, como o milho. No Rio Grande do Sul, os cereais como trigo e triticale despontam como novas opções produtivas. Além de ser viável como combustível puro, o etanol também pode compor a gasolina.

Os tipos de etanol