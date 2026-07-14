Economia

Empurrão sustentável
Notícia

"Vai fortalecer todo o mercado": aumento da mistura de etanol na gasolina é visto como oportunidade pela indústria gaúcha

Medida para reduzir a dependência do petróleo importado e baratear o combustível pode favorecer novos investimentos verdes

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS