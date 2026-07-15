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Trump decide nesta quarta-feira se aplica novo tarifaço ao Brasil; entenda como medida pode afetar o RS

Após idas e vindas, análise atual é sobre possível sobretaxa de 25% a uma ampla lista de produtos importados pelos EUA

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Anderson Aires

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