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Tarifaço de Trump deve ameaçar metade das principais exportações do RS; veja impacto e o que dizem analistas

Medida de 25% atinge setores como calçados, tabaco e armas no Estado; Lula classifica decisão de "marco lastimável" e promete acionar a OMC e a Lei de Reciprocidade

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Mathias Boni

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