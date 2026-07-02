Subsídio da gasolina deve começar a ser retirado na próxima semana

Governo planeja retirar subvenções gradualmente. Camila Hermes / Agencia RBS

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, reafirmou nesta quinta-feira (2) que a subvenção dada pelo governo para conter a alta da gasolina, de R$ 0,44 por litro, será revertida na semana que vem. A medida vem em razão da queda do preço do petróleo no mercado internacional, afetado pelo andamento do conflito no Oriente Médio.

O subsídio de R$ 0,44 por litro de gasolina foi instituído pelo governo federal no final de maio, repassado diretamente a produtores e importadores. O objetivo da medida foi conter o impacto do aumento do preço do petróleo.

Retirada de subsídios

Ao participar de um evento com empresários no Rio de Janeiro, Durigan afirmou que pretende retirar os subsídios gradualmente, à medida que o preço do petróleo diminui.



— Da mesma forma como tivemos prontidão para erguer as proteções, quando essas condições que me fizeram colocar as medidas protetivas deixam de existir, com o preço do petróleo diminuindo, nós que ir revertendo os benefícios ou as subvenções — disse.

A intenção do governo é a retirada completa do subsídios nos próximos meses, conforme afirmou Durigan:

— A ideia é, no tempo e com cuidado, retirar totalmente, até os próximos meses, todo o subsídio que haja a combustível no país.



O ministro ressaltou que parte das medidas já foi desfeita, como o acordo com os Estados que envolvia subvenções e importação de diesel, e o PIS/Cofins voltou a incidir sobre o combustível. Ele lembrou ainda que uma primeira parcela de subvenção, de R$ 0,35 por litro de diesel, deixou de ser paga às distribuidoras a partir de julho.