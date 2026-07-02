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Subsídio da gasolina deve começar a ser retirado na próxima semana

Medida foi instituída pelo governo federal no final de maio para conter o impacto do aumento do preço do petróleo

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Estadão Conteúdo

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