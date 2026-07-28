SM de Negócios: esfiharia aposta em cardápio de culinária árabe em Santa Maria

A proposta da casa é oferecer um cardápio inspirado na culinária árabe. Arquivo pessoal

A Esfihouw é um dos novos empreendimentos do setor de alimentação em Santa Maria. A proposta da casa é oferecer um cardápio inspirado na culinária árabe, com foco em esfihas abertas e fechadas, além de outras opções tradicionais da gastronomia do Oriente Médio. O atendimento ocorre no período da noite, com serviço de delivery.

A abertura da loja física já é organizada pelos proprietários e compartilhada nas redes sociais com os seguidores.

Entre os diferenciais do cardápio estão versões doces de esfihas e opções de combos voltados para compartilhar, buscando atender desde refeições individuais até encontros em grupo.

A empresa utiliza as redes sociais para divulgar novidades, promoções e o cardápio disponível aos clientes. Em pouco tempo de perfil ativo, já acumula mais de 6 mil seguidores.

Confira a entrevista na íntegra:



