Economia

SM de Negócio 
Notícia

SM de Negócio: cafés especiais conquistam espaço em Santa Maria e impulsionam novo modelo de negócio

CT Specialty Coffee aposta na curadoria de grãos, métodos de extração e na difusão da cultura do café especial em um mercado que cresce no Brasil.

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Tayline Manganeli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS