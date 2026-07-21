SM de Negócio: cafés especiais conquistam espaço em Santa Maria e impulsionam novo modelo de negócio

Diferentemente do café tradicional, os cafés especiais passam por critérios rigorosos de produção. Arquivo pessoal

O consumo de cafés especiais tem ganhado espaço entre os brasileiros e aberto oportunidades para novos empreendimentos em Santa Maria. Um exemplo é a CT Specialty Coffee, empresa voltada à comercialização de grãos de alta qualidade e à divulgação da cultura do café especial.

Diferentemente do café tradicional, os cafés especiais passam por critérios rigorosos de produção, seleção e avaliação sensorial. Os grãos apresentam rastreabilidade, recebem pontuação elevada em protocolos internacionais de qualidade e valorizam características como aroma, doçura, acidez e corpo.

A expansão desse mercado também beneficia produtores que investem em qualidade, agregando valor ao produto e estimulando uma relação mais próxima entre quem produz e quem consome. Confira a entrevista na íntegra com o proprietário e criador da CT Specialty Coffee, Evandro Tonetto: