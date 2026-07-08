Economia

Para amenizar impactos
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Senado aprova crédito de R$ 15 bilhões para apoiar exportadores afetados pela guerra no Oriente Médio e pelo tarifaço

Medida provisória destina auxílio no âmbito do programa Brasil Soberano. Texto segue para sanção presidencial

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Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS