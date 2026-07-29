Lula realizou uma reunião ministerial no Palácio do Planalto nesta quarta-feira. Ricardo Stuckert / Presidência da República/Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o País está preparado para lidar com os efeitos de um El Niño grave no segundo semestre deste ano.

— Nunca estivemos tão preparados para lidar com uma possível adversidade que se apresenta pela natureza — declarou Lula nesta quarta-feira (29), em reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto para falar sobre o fenômeno climático.

— Se ele acontecer de forma grave, nós estamos preparados. Se não acontecer, valeu a intenção de se preparar para enfrentar alguma coisa grave. O que é duro é quando acontece alguma coisa que ninguém está preparado — completou.

Na reunião, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, anunciou o reforço orçamentário de R$ 1,335 bilhão para mitigar as consequências do fenômeno climático, como excesso de chuvas no Sul, seca e incêndios no Norte e Nordeste e atraso de chuvas no Centro-Oeste.

Desse total, R$ 998 milhões serão aplicados nas áreas de abastecimento de alimentos, segurança alimentar, saúde e monitoramento hidrológico. Outros R$ 337 milhões correspondem ao crédito extraordinário aberto pela Medida Provisória nº 1.367/2026 para ações de prevenção e combate a incêndios.

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