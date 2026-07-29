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"Se for grave, estamos preparados", diz Lula ao anunciar aporte de R$ 1,3 bilhão para reduzir as consequências do El Niño

Fenômeno climático tem tendência de ser "muito forte" no segundo semestre, segundo agências de meteorologia

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Estadão Conteúdo

Lavínia Kaucz e Mateus Maia

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