O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o País está preparado para lidar com os efeitos de um El Niño grave no segundo semestre deste ano.
— Nunca estivemos tão preparados para lidar com uma possível adversidade que se apresenta pela natureza — declarou Lula nesta quarta-feira (29), em reunião ministerial realizada no Palácio do Planalto para falar sobre o fenômeno climático.
— Se ele acontecer de forma grave, nós estamos preparados. Se não acontecer, valeu a intenção de se preparar para enfrentar alguma coisa grave. O que é duro é quando acontece alguma coisa que ninguém está preparado — completou.
Na reunião, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, anunciou o reforço orçamentário de R$ 1,335 bilhão para mitigar as consequências do fenômeno climático, como excesso de chuvas no Sul, seca e incêndios no Norte e Nordeste e atraso de chuvas no Centro-Oeste.
Desse total, R$ 998 milhões serão aplicados nas áreas de abastecimento de alimentos, segurança alimentar, saúde e monitoramento hidrológico. Outros R$ 337 milhões correspondem ao crédito extraordinário aberto pela Medida Provisória nº 1.367/2026 para ações de prevenção e combate a incêndios.
Segundo a estimativa de agências de meteorologia do mundo, há uma tendência de um El Niño "muito forte" para o segundo semestre deste ano. A classificação é usada quando a alta da temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico aumenta mais de 2ºC, causando diversos efeitos no clima global.