Saiba quais dos produtos brasileiros mais exportados aos EUA passarão a pagar sobretaxa de 25%

Gasolina é um dos produtos afetados pela sobretaxa de 25% dos EUA ao Brasil. Ariéli Ziegler / Agência RBS

O novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, confirmado na noite de quarta-feira (15), vai atingir uma parcela importante das exportações nacionais. Entre os principais itens afetados estão gasolina, etanol, açúcar e tabaco.

A medida, que passa a valer em 22 de julho, foi definida após uma investigação sobre supostas práticas comerciais desleais, como a existência do Pix. No entendimento do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, o sistema de pagamento instantâneo causa prejuízos para empresas norte-americanas que oferecem serviço semelhante.

Entre os 50 produtos brasileiros mais exportados para os Estados Unidos em 2025, uma lista fica de fora da nova cobrança. É o caso do petróleo bruto, café em grão, aeronaves, carne bovina, celulose, sucos de laranja, ferro-gusa e ferro-nióbio.

Confira abaixo os produtos que serão afetados pela tarifa e os que estão isentos até o momento.

Produtos que estarão sujeitos à tarifa adicional

Fuel oil (óleo combustível usado principalmente em geração de energia e em processos industriais)

Gasolina

Carregadeiras

Transformadores elétricos

Bulldozers (equipamentos como escavadeiras e tratores)

Motoniveladoras

Pneus para automóveis, caminhões e ônibus

Açúcar de cana

Etanol

Tabaco em folhas

Portas e madeira serrada

Madeira compensada

Calçados de couro

Granito e pedras trabalhadas

Matérias proteicas

Chapas de alumínio

Produtos que seguem isentos da nova tarifa

Petróleo bruto

Café em grão

Aeronaves

Ferro-gusa

Celulose branqueada

Carne bovina congelada

Suco de laranja congelado e não congelado

Ferro-nióbio

Minério de ferro

Combustíveis de aviação

Partes de turbinas

Silício

Efeito no RS

A medida coloca em alerta a economia do Rio Grande do Sul, pois afeta segmentos exportadores fundamentais para a economia do Estado. Entidades estimam que nova a sobretaxa pode retomar problemas observados em 2025, como fechamentos de plantas e de postos de trabalho.

Conforme levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), cinco dos 10 produtos gaúchos mais exportados para os Estados Unidos podem ser afetados pelo novo tarifaço proposto pelo governo de Donald Trump. São eles transformadores, dois tipos de tabaco, armas e calçados.

O presidente Lula reagiu ao anúncio dos Estados Unidos, classificando a decisão de Washington como um "marco lastimável", rebateu as críticas americanas ao sistema Pix e garantiu que o país acionará a Lei de Reciprocidade contra a barreira comercial, enquanto industriais gaúchos e especialistas defendem pragmatismo nas negociações.

Fabrízio Panzini, diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Amcham Brasil, ressalta que sobretaxar a indústria brasileira prejudica a competitividade das próprias empresas americanas, já que as economias são altamente complementares: