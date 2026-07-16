Economia

Novo tarifaço
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Saiba quais dos produtos brasileiros mais exportados aos EUA passarão a pagar sobretaxa de 25%

Medida entra em vigor em 22 de julho e afeta itens como gasolina, etanol e açúcar

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Zero Hora

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