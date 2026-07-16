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Rubio diz que governo brasileiro não negociou "de boa-fé" com os EUA: "Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo"

Na quarta-feira, Estados Unidos confirmou aplicação de sobretaxa de 25% ao Brasil

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