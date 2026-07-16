Rubio diz que governo brasileiro não negociou "de boa-fé" com os EUA: "Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo"

Rubio subiu o tom contra Lula. ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio afirmou que as tarifas de 25% impostas pelo país sobre as importações do Brasil estão relacionadas ao comportamento de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, o presidente e o governo brasileiro não negociaram de "boa-fé" com os EUA.

A declaração foi feita na rede social X, na madrugada desta quinta-feira (16), após o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) confirmar novo tarifaço aos produtos brasileiros. A medida deve entrar em vigor em 22 de julho.

Rubio também afirmou que as polícias econômicas de Lula "são ruins para os americanos e para os brasileiros". Depois, subiu o tom contra o petista:

"No último ano, Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço por isso", encerrou.

"Marco lastimável", Lula

Também na rede social X, o presidente brasileiro rebateu as justificativas apresentadas pelo governo Donald Trump e falou sobre o impacto da decisão na relação entre Brasil e Estados Unidos:

"O dia 15 de julho de 2026 passará para a história das relações entre Brasil e EUA como um marco lastimável".