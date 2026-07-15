Economia

Operação Sem Desconto
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PF aponta que líder de fraude no INSS se reuniu com Pacheco para tratar de nomeação no órgão

Relatório aponta 48 indiciados e prejuízo de R$ 6 bilhões por descontos indevidos em benefícios

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Zero Hora

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