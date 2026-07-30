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Pesquisa mostra que quase metade dos brasileiros usa crédito para manter padrão de vida; especialistas alertam para riscos

Levantamento inédito da Serasa revela que a maior parte da população usa esse recurso com frequência. Falta de planejamento pode levar a dívidas

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Bruna Oliveira

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