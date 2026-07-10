Novos aposentados receberão o 13º salário em novembro; veja datas de pagamento e quem tem direito

Consulta aos valores do INSS pode ser feita pelo app ou pelo site Meu INSS, utilizando a conta gov.br, ou pelo telefone 135. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

Aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que começaram a receber a partir de maio deste ano terão direito ao 13º salário a partir de novembro.

O abono estará disponível para novos aposentados que tiveram benefícios recebidos após o pagamento antecipado do 13º salário em abril deste ano (veja o cronograma abaixo).

Calendário de pagamentos do 13º em novembro

Para quem ganha até um salário mínimo

Final 1 : 24 de novembro

: 24 de novembro Final 2 : 25 de novembro

: 25 de novembro Final 3 : 26 de novembro

: 26 de novembro Final 4 : 27 de novembro

: 27 de novembro Final 5 : 30 de novembro

: 30 de novembro Final 6 : 01 de dezembro

: 01 de dezembro Final 7 : 02 de dezembro

: 02 de dezembro Final 8 : 03 de dezembro

: 03 de dezembro Final 9 : 04 de dezembro

: 04 de dezembro Fina 0: 07 de dezembro

Para quem ganha acima de um salário mínimo

Os pagamentos para esses beneficiários começarão a ser depositados a partir de 1° de dezembro:

Finais 1 e 6: recebe em 01 de dezembro

recebe em 01 de dezembro Finais 2 e 7: recebe em 2 de dezembro

recebe em 2 de dezembro Finais 3 e 8: recebe em 3 de dezembro

recebe em 3 de dezembro Finais 4 e 9: recebe em 04 de dezembro

recebe em 04 de dezembro Final 5 e 0: recebe em 07 de dezembro

Quem pode receber o 13°?

O pagamento vale para cidadãos que tenham recebido em 2026:

Benefício por incapacidade temporária

Auxílio-acidente

Aposentadoria

Pensão por morte

Salário-maternidade

Auxílio-reclusão

Como consultar o pagamento do 13º

A consulta ao extrato de pagamento pode ser feita pelo site, utilizando a conta gov.br, aplicativo Meu INSS (disponível na App Store e Google Play), ou pelo telefone 135.

Por esses canais, o segurado pode verificar de forma segura o valor exato a receber e as datas de pagamento, além de eventuais descontos e empréstimos consignados.

Leia Mais Duas portarias com novas regras para publicidade de apostas serão publicadas nesta sexta, diz Durigan

Quem não pode receber?

Não recebem o 13° salário os beneficiários contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, contanto que comprovem baixa renda.