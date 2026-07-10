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Novos aposentados receberão o 13º salário em novembro; veja datas de pagamento e quem tem direito

Pagamentos serão feitos entre 24 de novembro e 7 de dezembro 

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