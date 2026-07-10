Novos aposentados receberão o 13º salário em novembro; veja datas de pagamento e quem tem direito

Aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que começaram a receber a partir de maio deste ano terão direito ao 13º salário a partir de novembro.
O abono estará disponível para novos aposentados que tiveram benefícios recebidos após o pagamento antecipado do 13º salário em abril deste ano (veja o cronograma abaixo).
Calendário de pagamentos do 13º em novembro
Para quem ganha até um salário mínimo
- Final 1: 24 de novembro
- Final 2: 25 de novembro
- Final 3: 26 de novembro
- Final 4: 27 de novembro
- Final 5: 30 de novembro
- Final 6: 01 de dezembro
- Final 7: 02 de dezembro
- Final 8: 03 de dezembro
- Final 9: 04 de dezembro
- Fina 0: 07 de dezembro
Para quem ganha acima de um salário mínimo
Os pagamentos para esses beneficiários começarão a ser depositados a partir de 1° de dezembro:
- Finais 1 e 6: recebe em 01 de dezembro
- Finais 2 e 7: recebe em 2 de dezembro
- Finais 3 e 8: recebe em 3 de dezembro
- Finais 4 e 9: recebe em 04 de dezembro
- Final 5 e 0: recebe em 07 de dezembro
Quem pode receber o 13°?
O pagamento vale para cidadãos que tenham recebido em 2026:
- Benefício por incapacidade temporária
- Auxílio-acidente
- Aposentadoria
- Pensão por morte
- Salário-maternidade
- Auxílio-reclusão
Como consultar o pagamento do 13º
A consulta ao extrato de pagamento pode ser feita pelo site, utilizando a conta gov.br, aplicativo Meu INSS (disponível na App Store e Google Play), ou pelo telefone 135.
Por esses canais, o segurado pode verificar de forma segura o valor exato a receber e as datas de pagamento, além de eventuais descontos e empréstimos consignados.
Quem não pode receber?
Não recebem o 13° salário os beneficiários contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, contanto que comprovem baixa renda.
Os cidadãos beneficiados de Renda Mensal Vitalícia também não recebem o 13°, como informado no Diário Oficial da União (DOU).