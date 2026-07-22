Economia

Economia sob pressão
Notícia

Novo tarifaço dos EUA entra em vigor: saiba tudo sobre produtos taxados, exceções e impactos no país e no RS

Sobretaxa de 25% anunciada após investigação comercial vai atingir cerca de 4 mil produtos

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Pedro Garcia

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