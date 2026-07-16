Nova sobretaxa de Trump vai atingir quase metade das exportações do RS para os EUA

Nova tarifa entra em vigor dia 22 de julho. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

A nova sobretaxa de 25% anunciada pelo governo dos Estados Unidos vai atingir em cheio o comércio exterior do Rio Grande do Sul. Segundo levantamento técnico da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), a barreira alfandegária impactará diretamente quase metade das vendas gaúchas (48,2%) ao mercado norte-americano, que é o segundo principal destino das exportações do Estado.

Ao somar a nova alíquota às restrições setoriais que já vigoravam para o aço e alumínio (sob a Seção 232), 85,1% de tudo o que o Rio Grande do Sul vende aos EUA passará a sofrer algum tipo de taxação extra.

A decisão final do Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) incluiu poucas concessões ao Brasil. Apenas 2% do volume financeiro exportado pelo RS conseguiu escapar da nova tarifa — com isenções restritas a nichos muito específicos, como alguns tipos de pescados e itens de couro.

Perda de competitividade global

O presidente da Fiergs, Claudio Bier, avalia que o aumento do custo de acesso ao mercado americano coloca as empresas gaúchas em severa desvantagem frente a concorrentes internacionais.

— A tarifa de 25% coloca o Brasil entre os países com maior custo de acesso ao mercado norte-americano, atrás apenas da China — analisa Claudio Bier.

Os setores produtivos gaúchos mais expostos

Máquinas e equipamentos

Calçados e metalurgia

Equipamentos elétricos, móveis e tabaco

Cronograma de transição