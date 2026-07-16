Economia

Alíquota de 25%
Notícia

Nova sobretaxa de Trump vai atingir quase metade das exportações do RS para os EUA

Apenas 2% do volume financeiro comercializado com o país norte-americano conseguiu escapar da nova taxa. Setores de calçados, metalurgia e máquinas são os mais afetados

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