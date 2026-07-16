Economia

Sobretaxa de 25%
Notícia

"Não tem menor justificativa": Alckmin critica tarifaço e afirma que governo prepara plano de apoio a setores afetados

Coletiva de imprensa ocorre um dia após o governo dos Estados Unidos anunciar as tarifas

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