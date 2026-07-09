Economia

Top 10
Notícia

Modelo elétrico é o terceiro carro mais vendido no RS em 2026; veja o ranking completo

No primeiro semestre deste ano, pela primeira vez, Estado emplacou mas elétricos do que híbridos

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS