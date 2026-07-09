Modelo elétrico é o terceiro carro mais vendido no RS em 2026; veja o ranking completo

Foram vendidas 2.233 unidades novas do BYD Dolphin Mini no RS nos primeiros seis meses de 2026. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Nos últimos anos, os veículos elétricos vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado gaúcho. Neste primeiro semestre de 2026, um modelo 100% elétrico ocupou a terceira posição entre os carros zero mais vendidos no Estado (veja a lista completa abaixo).

O veículo em questão é o Dolphin Mini, da BYD. Um outro elétrico da marca chinesa, o Dolphin, ficou na sétima posição dos mais vendidos no Rio Grande do Sul neste ano.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (9) pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS). Somando todas as categorias de veículos, incluindo motos, caminhões, ônibus e outros segmentos, foram vendidas 89.144 unidades nos primeiros seis meses deste ano no Estado.

— Pela primeira vez aqui no RS em 2026 tivemos uma venda maior de veículos elétricos do que de veículos híbridos. Foram 7.702 carros 100% elétricos vendidos no primeiro semestre, e 5.858 híbridos. Contando as duas categorias, os eletrificados somam 13.560 vendas neste ano, um crescimento de 129,95% em relação ao mesmo período em 2025 — destaca o presidente do Sincodiv-RS, Jefferson Fürstenau.

Somando carros de passeio e veículos comerciais leves, foram 57.885 unidades vendidas no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2026.

Os dados do Sincodiv mostram uma preferência maior pelos elétricos no RS. Na lista dos carros mais vendidos em todo o Brasil, o BYD Dolphin Mini aparece somente na nona posição, e o Dolphin não figura no top 10.

No Rio Grande do Sul, quem tem um carro 100% elétrico emplacado no Estado não paga o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A isenção, prevista na legislação estadual, vale para todo o ano de 2026 e abrange somente os modelos movidos exclusivamente a eletricidade.

Os 10 carros mais vendidos no RS

No primeiro semestre de 2026

Fiat Strada – 2.663 unidades Chevrolet Tracker – 2.329 unidades BYD Dolphin Mini – 2.233 unidades VW Polo – 1.954 unidades VW T-Cross – 1.903 unidades Jeep Compass – 1.693 unidades BYD Dolphin – 1.664 unidades VW Saveiro – 1.618 unidades Chevrolet Onix – 1.611 unidades VW Tera – 1.607 unidades

Os 10 carros mais vendidos no Brasil no primeiro semestre de 2026