Economia

Taxa de 25%
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Mauro Vieira diz que novo tarifaço não tem justificativa e classifica fala de Rubio contra Lula como "grosseira e arrogante"

Chanceler fez pronunciamento na tarde desta quinta-feira após encontro com Lula e demais ministros

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