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Lula sanciona projeto que destina parte da arrecadação das bets à Polícia Federal

Os valores, que antes eram direcionados à seguridade social, passarão a cobrir gastos com saúde dos servidores da PF

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Agência Brasil

Com informações da Agência Senado

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