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Lula anuncia linha de crédito de R$ 18,5 bilhões às empresas afetadas pelo tarifaço de Trump

As taxas impostas pelo governo Trump passam a valer a partir desta quarta-feira

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