Lucro do FGTS: veja quem tem direito ao pagamento e fique por dentro das datas

Valores creditados passarão a integrar o saldo do FGTS. Diego / adobe.stock.com

O governo federal estuda repassar aos trabalhadores R$ 13,2 bilhões referentes ao lucro do FGTS registrado em 2025. O montante equivale a 90% do resultado total do fundo, que somou R$ 14,7 bilhões.

Saiba mais sobre a proposta elaborada pelo Ministério do Trabalho e que está em análise.

Próximos passos

A proposta será avaliada nesta terça-feira (21) por um grupo técnico que assessora o Conselho Curador do FGTS.

A deliberação final no conselho está prevista para ocorrer na reunião do colegiado, marcada para 28 de julho.

Caso seja aprovada, caberá à Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do fundo, efetuar os depósitos até o fim de agosto.

Qual valor cada um deve receber?

A distribuição será proporcional ao saldo existente em cada conta.

Com a divisão dos resultados, o rendimento total dos trabalhadores deve superar a inflação oficial medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que encerrou 2025 em 4,26%.

No ano anterior, em 2024, foram distribuídos R$ 12,9 bilhões entre os cotistas, o equivalente a 95% do lucro do fundo. Na ocasião, o rendimento chegou a 6,5% sobre os saldos, beneficiando cerca de 134 milhões de contas.

Quem tem direito?

Terão direito ao crédito os cotistas que possuírem saldo em contas ativas ou inativas até 31 de dezembro do ano passado.

Como receber o dinheiro?

Os valores creditados passam a integrar o saldo do FGTS, ou seja, seguem as regras de saque previstas em lei, como demissão sem justa causa, aquisição da casa própria, aposentadoria ou em situações específicas, como doenças graves.

A distribuição de resultados atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), tomada em 2024, que determinou que a correção das contas do FGTS não pode ser inferior à inflação.

Na prática, se a remuneração padrão — composta pela Taxa Referencial (TR) mais 3% ao ano — não alcançar o IPCA, o Conselho Curador deverá adotar mecanismos de compensação, como o repasse dos lucros.

Como consultar saldo do FGTS

Para saber qual o saldo disponível, basta acessar o aplicativo do FGTS com login da Caixa Econômica Federal.