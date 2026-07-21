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Lucro do FGTS: veja quem tem direito ao pagamento e fique por dentro das datas

Proposta prevê distribuição de R$ 13,2 bilhões do lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço proporcional ao saldo em contas até dezembro de 2025

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