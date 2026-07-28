Economia

Pra Cima, Rio Grande
Notícia

Jaqueta de guarda-chuva e "software do lixo": como a reciclagem transforma resíduos em renda e valor

Da grande indústria a ateliês autorais, iniciativas no RS apostam na economia circular para unir tecnologia, logística reversa e inclusão social em um mercado bilionário

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Bruna Oliveira

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