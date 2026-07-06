Imposto de Renda: consulta a lote extra da restituição é liberada nesta quarta-feira; saiba como fazer

Depósitos serão feitos a contribuintes que tenham CPF cadastrado como chave Pix. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Receita Federal abre consulta ao lote de restituição automática (cashback) do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) nesta quarta-feira (8). A medida é válida para contribuintes que não estavam obrigados a declarar o IRPF em 2025, mas tiveram desconto do imposto em 2024.

Serão pagos R$ 500 milhões para quem tem até R$ 1 mil para receber, não tem irregularidades no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e possui uma chave Pix com o número do CPF. Os valores serão pagos a 4 milhões de contribuintes em 15 de julho.

O cashback do Imposto de Renda é um projeto-piloto da Receita Federal que planeja gerar declarações automáticas a todos os contribuintes. Para realizar o ressarcimento neste ano, a Receita gerou essas declarações automaticamente.

Como consultar o cashback?

A consulta pode ser feita através do site da Receita Federal a partir das 9h de quarta-feira (8):

O usuário deverá ir para a página "Meu Imposto de Renda" e clicar em "Serviços"

e clicar em "Serviços" Na aba, deve acessar "Consultar minha restituição" e ir para "Iniciar"

O indivíduo precisa informar data de nascimento e CPF

Em seguida, deve escolher o ano a que se referem os valores (2024)

Clicar em "Sou humano" na verificação de identidade e "Consultar"

Então será informado se receberá o cashback ou não

Quem não vai receber?

Cerca de 500 mil contribuintes que não têm o CPF como chave Pix não serão restituídos. Além disso, quem não está nesta lista de restituição automática terá que entregar uma declaração à Receita Federal para obter acesso aos valores — a regra se aplica para as declarações enviadas em 2025 e 2026. Há a possibilidade de conseguir ressarcimento de até cinco anos antes.

Segundo a Receita, o depósito via chave Pix CPF ocorre para garantir segurança e evitar fraudes. Como medida de proteção, o órgão orienta que todos os contribuintes cadastrem o CPF como chave Pix em uma conta bancária de sua titularidade.

Datas de restituição do Imposto de Renda 2026

A restituição é paga em quatro lotes: