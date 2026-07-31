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Imposto de Renda 2026: terceiro lote da restituição é pago nesta sexta-feira; veja quem recebe

Consulta está disponível desde 24 de julho, e pagamento contempla 2,74 milhões de contribuintes

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Agência Brasil

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