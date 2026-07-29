Economia

Acerto de dívidas
Notícia

Governo prorroga Desenrola 2.0 até 31 de agosto

Renegociação de pendencias bancárias são estendidas por quase 30 dias, sem aumento no custo fiscal

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Estadão Conteúdo

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