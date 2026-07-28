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Governo Lula aciona Organização Mundial do Comércio contra tarifaço de Trump

Os EUA anunciaram, na última quinta-feira (23), sobretaxas de 12,5% para produtos brasileiros. Ministério das Relações Exteriores chama as medidas norte-americanas de "injustificadas e incompatíveis"

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