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Governo adia reunião sobre aumento da mistura de etanol na gasolina; preço do petróleo dispara com novos ataques entre EUA e Irã

Expectativa é de que a adição passe de 30% para 32% após anúncio do governo federal

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Bruna Oliveira

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