Economia

Aumento para 32%
Notícia

Gasolina com etanol pode estragar o motor? O que dizem especialistas sobre carros antigos e modelos que não são flex

Mecânicos explicam quais veículos podem sentir mais os efeitos da nova mistura e quando é preciso redobrar a manutenção

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Bruna Oliveira

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