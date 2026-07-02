Força do cooperativismo no RS: série mostrará iniciativas que geram renda, emprego e desenvolvimento em diferentes regiões 

Em Porto Alegre, mulheres geram oportunidade e renda por meio da costura, no bairro Sarandi. Duda Fortes / Agencia RBS

Do campo às cidades, de pequenas iniciativas comunitárias a grandes operações do agronegócio e do sistema financeiro, o cooperativismo reúne 4,4 milhões de pessoas, gera 80 mil empregos diretos e movimenta mais de R$ 100 bilhões por ano no Rio Grande do Sul.

Os números mais recentes, divulgados pelo estudo Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2026, elaborado pelo Sistema Ocergs Sescoop/RS com base nos dados de 2025, mostram a dimensão do setor. O faturamento das 375 cooperativas integradas ao sistema atingiu recorde de R$ 103 bilhões, crescimento de 10% em relação a 2024. Já as sobras — resultado que retorna aos associados — somaram R$ 6,2 bilhões, anotando um avanço de 24%.

A força do cooperativismo gaúcho está distribuída por diferentes segmentos da economia. O ramo agropecuário segue como principal motor do setor, com faturamento de R$ 52,2 bilhões em 2025. Na sequência aparecem as cooperativas de crédito, que movimentaram R$ 33,6 bilhões, as de saúde, responsáveis por R$ 11,5 bilhões, e as de infraestrutura, que alcançaram R$ 2,3 bilhões. Juntos, esses segmentos ajudam a explicar a capilaridade de um sistema presente em 490 dos 497 municípios gaúchos.

Além da força econômica, o cooperativismo tem papel decisivo na geração de oportunidades e no desenvolvimento regional. Entre os principais ramos de atividade, estão agropecuário, crédito, transporte, saúde, trabalho, consumo e infraestrutura, formando uma rede que conecta milhões de gaúchos.

Há 44 anos, doceiras de Pelotas mantêm viva tradição centenária. Gabriel Veríssimo / Agencia RBS

Exemplos que inspiram

Para mostrar o impacto do cooperativismo no Estado, estreia neste sábado uma série produzida por Zero Hora, GZH Zona Sul, GZH Passo Fundo e Pioneiro. Ao longo de quatro semanas, reportagens e vídeos feitos em diferentes regiões vão contar histórias de pessoas que encontraram na cooperação uma forma de empreender, gerar renda, impulsionar o desenvolvimento local e o fortalecimento de comunidades.