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FGTS vai distribuir R$ 13,2 bilhões a trabalhadores; veja quanto você pode receber

Distribuição será proporcional ao saldo que cada pessoa tinha nas contas do fundo em 31 de dezembro de 2025

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