FGTS vai distribuir R$ 13,2 bilhões a trabalhadores; veja quanto você pode receber

Trabalhadores podem saber qual o saldo disponível através do aplicativo do FGTS. Porthus Junior / Agencia RBS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vai distribuir R$ 13,2 bilhões aos trabalhadores do setor formal que possuem saldo no fundo. O valor corresponde a cerca de 90% do lucro de R$ 14,47 bilhões obtido pelo FGTS em 2025 e será creditado até o fim de agosto de 2026.

Os depósitos serão feitos pela Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do FGTS. A distribuição será proporcional ao saldo que cada trabalhador tinha nas contas do fundo em 31 de dezembro de 2025.

A seguir, confira:

Quem tem direito ao crédito?

Terão direito ao crédito os cotistas que possuírem saldo em contas ativas ou inativas até 31 de dezembro do ano passado.

Qual valor cada um deve receber?

A distribuição será proporcional ao saldo existente em cada conta.

Com a divisão dos resultados, o rendimento total dos trabalhadores deve superar a inflação oficial medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que encerrou 2025 em 4,26%.

Em 2024, foram distribuídos R$ 12,9 bilhões entre os cotistas, o equivalente a 95% do lucro do fundo. Na ocasião, o rendimento chegou a 6,5% sobre os saldos, beneficiando cerca de 134 milhões de contas.

Como receber o dinheiro?

Os valores creditados passam a integrar o saldo do FGTS, ou seja, seguem as regras de saque previstas em lei, como demissão sem justa causa, aquisição da casa própria, aposentadoria ou em situações específicas, como doenças graves.

A distribuição de resultados atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), tomada em 2024, que determinou que a correção das contas do FGTS não pode ser inferior à inflação.

Na prática, se a remuneração padrão – composta pela Taxa Referencial (TR) mais 3% ao ano – não alcançar o IPCA, o Conselho Curador deverá adotar mecanismos de compensação, como o repasse dos lucros.

Como consultar saldo do FGTS

Para saber qual o saldo disponível, basta acessar o aplicativo do FGTS com login da Caixa Econômica Federal.

Após, basta clicar na opção "exibir saldo", e o valor será mostrado. O aplicativo oferece ainda a opção Resumo do Seu FGTS, que mostra os valores referentes a cada empresa trabalhada.