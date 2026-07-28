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FGTS deve distribuir cerca de R$ 855 milhões aos trabalhadores do RS; veja quem recebe e quando é possível sacar

Projeção foi feita pela assessoria econômica da CDL-POA. Decisão deve ser confirmada nesta terça-feira (28), mas critérios para retirada seguem os mesmos

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Mathias Boni

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