FGTS deve distribuir cerca de R$ 855 milhões aos trabalhadores do RS; veja quem recebe e quando é possível sacar

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Quantia será distribuída de forma proporcional ao saldo de cada trabalhador. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A distribuição dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deverá destinar R$ 854,6 milhões aos trabalhadores gaúchos este ano. A projeção consta em um levantamento exclusivo produzido pela assessoria econômica da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA).

Nesta terça-feira (28), o Conselho Curador do FGTS deverá confirmar o repasse e o valor total de recursos distribuídos. A partir da confirmação, a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do fundo, efetuará os depósitos correspondentes na conta dos trabalhadores até o fim de agosto. Os critérios de saque, no entanto, seguem os mesmos (veja abaixo).

O cálculo da assessoria econômica da CDL-POA considera que deverá ser distribuído um total de R$ 13,04 bilhões em todo o país, o que corresponde a 89% do lucro obtido na gestão referente a 2025. Conforme o levantamento, o Rio Grande do Sul respondeu por cerca de 6,55% da massa salarial nacional dos trabalhadores formais em 2025, o que resulta na divisão proporcional de R$ 854,6 milhões repassados aos gaúchos.

— O fundo gera receitas a partir da sua administração e, desde 2017, o governo federal tem optado por distribuir uma parte relevante desses lucros junto aos trabalhadores. O valor é concedido para reforçar a remuneração do FGTS, proporcional a quanto cada trabalhador tem no saldo — afirma o economista-chefe da CDL POA, Oscar Frank.

A projeção coloca o Rio Grande do Sul na quinta colocação entre os Estados brasileiros em volume de valores recebidos. O Estado fica atrás apenas de São Paulo (R$ 4,53 bilhões), Minas Gerais (R$ 1,3 bilhão), Rio de Janeiro (R$ 1,21 bilhão) e Paraná (R$ 913 milhões).

Neste ciclo de distribuição, a rentabilidade total estimada no repasse alcança 6,9%. O percentual é superior à inflação oficial medida pelo IPCA em 2025, que foi de 4,26%.

— É um dinheiro que é do trabalhador e também é importante o fato de ter rentabilidade acima da inflação. É preciso destacar ainda que mesmo após o depósito, o valor não ficará imediatamente disponível para o trabalhador. O recurso vai ser somado ao saldo do FGTS e os critérios para saque são os mesmos dos tradicionais para o fundo — reforça Oscar Frank.

Tire suas dúvidas

Quem tem direito ao crédito?

Terão direito ao crédito os cotistas que possuírem saldo em contas ativas ou inativas até 31 de dezembro do ano passado.

Qual valor cada um deve receber?

A distribuição será proporcional ao saldo existente em cada conta.

Com a divisão dos resultados, o rendimento total dos trabalhadores deve ser de aproximadamente 6,9% e superar a inflação oficial medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que encerrou 2025 em 4,26%.

No ano passado, foram distribuídos R$ 12,9 bilhões entre os cotistas, o equivalente a 95% do lucro do fundo. Na ocasião, o rendimento chegou a 6,5% sobre os saldos, beneficiando cerca de 134 milhões de contas em todo o país.

Como acessar os recursos?

As parcelas serão depositadas direto pela Caixa Econômica Federal na conta dos cotistas. Os valores creditados passam a integrar o saldo do FGTS, ou seja, seguem as regras de saque previstas em lei, como demissão sem justa causa, aquisição da casa própria, aposentadoria ou em situações específicas, como doenças graves.

A distribuição de resultados atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), tomada em 2024, que determinou que a correção das contas do FGTS não pode ser inferior à inflação.

Como consultar o saldo do FGTS?

Para saber qual o saldo disponível, basta acessar o aplicativo do FGTS com login da Caixa Econômica Federal.

Após, basta clicar na opção "exibir saldo" e o valor será mostrado. O aplicativo oferece ainda a opção "resumo do seu FGTS", que mostra os valores referentes a cada empresa trabalhada.

Para saber o valor do seu saldo em 31 de dezembro de 2025, data de referência para o repasse do lucro que será feito este mês, clique em "confira suas contas". Em seguida, "ver extrato" e cheque o valor do saldo em dezembro de 2025.