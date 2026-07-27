Estudo aponta produtividade como principal desafio para o crescimento do RS e indica caminhos para acelerar economia

Baixo crescimento populacional é um dos desafios para a economia do RS. Duda Fortes / Agencia RBS

Entre 2002 e 2023, o Rio Grande do Sul registrou o menor crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país e viu a produtividade do trabalho avançar abaixo da média brasileira. Com o envelhecimento da população gaúcha, a melhoria na eficiência torna-se o principal caminho para acelerar de forma sustentada a economia do Estado.

O diagnóstico faz parte da série Estudos em Crescimento Econômico e Produtividade, do Instituto Fecomércio-RS de Pesquisa (IFEP-RS), que, além de mapear fatores que limitaram o desempenho da economia gaúcha nas últimas duas décadas, mostra frentes estratégicas para reverter esse cenário. Educação, infraestrutura e melhoria no ambiente de negócios são os caminhos apontados.

No período analisado, o PIB gaúcho cresceu 34%, ante 58% da média nacional. Na Região Sul, o crescimento do PIB do Paraná foi de 55%; em Santa Catarina, de 65% (veja ranking das unidades da federação ao final do texto).

— Nessas duas décadas analisadas no estudo, vimos o Rio Grande do Sul ficando pra trás no crescimento econômico, e o baixo índice de produtividade é fundamental para entender esse resultado. O reforço desse indicador é uma oportunidade de sustentarmos o nosso crescimento de forma mais consistente no longo prazo — afirma o economista Lucas Schifino, gerente de Relações Governamentais da Fecomércio-RS e diretor-executivo do IFEP-RS.

O estudo terá quatro publicações. Por enquanto, Zero Hora teve acesso apenas à primeira, que faz o diagnóstico do crescimento da economia gaúcha. A partir dela, a reportagem ouviu especialistas para discutir as questões apontadas e possíveis soluções. As outras três partes da série do IFEP vão abordar os limites do crescimento populacional como alavanca de desenvolvimento, o gargalo de produtividade do Estado e como ele aparece na estrutura setorial da economia gaúcha.

Diagnóstico

População cresce menos e aumenta importância da produtividade

O levantamento mostra que fatores demográficos também ajudam a explicar o desempenho econômico do Estado. No período entre 2002 e 2023, o Rio Grande do Sul teve o menor crescimento populacional proporcional do país, com alta de apenas 8%, menos da metade da média nacional (18%). No mesmo período, Santa Catarina cresceu 39% e o Paraná, 18%.

Outro indicador analisado é o PIB per capita, que mede a renda por habitante. No Rio Grande do Sul, ele avançou 24% no período, abaixo da média brasileira (33,9%) e do Paraná (30,5%), mas acima de Santa Catarina (19%).

Segundo o professor do Programa de Mestrado Profissional de Economia da UFRGS Maurício Weiss, o envelhecimento da população e a dificuldade de reter profissionais tornam ainda mais importante aumentar a produtividade da economia:

— O Rio Grande do Sul tem o problema do baixo crescimento populacional e do envelhecimento da população, além de enfrentar o desafio de reter profissionais. Uma população maior amplia a oferta de mão de obra e o mercado consumidor, contribuindo para o crescimento da economia.

Essa conclusão aparece também na análise da composição do crescimento econômico dos Estados. No Paraná, cerca de 73% do avanço do PIB per capita decorreu de ganhos de produtividade. Em Santa Catarina, houve equilíbrio entre produtividade (50,4%) e expansão populacional (49,6%).

No Rio Grande do Sul, a produtividade respondeu por 62,3% do crescimento da renda, mas o Estado também apresentou participação relativamente maior da expansão do emprego na geração de riqueza — estratégia que tende a perder força diante da redução da população em idade ativa.

Além disso, entre 2002 e 2023, a produtividade do trabalho cresceu, em média, 0,65% ao ano no Estado, abaixo da média nacional, que foi de 0,94%, assim como no Paraná, que liderou o indicador na Região Sul.

O professor Maurício Weiss destaca que o aumento da produtividade amplia a capacidade de elevar a renda dos trabalhadores sem comprometer os investimentos, um ganho que beneficia empresas e trabalhadores ao mesmo tempo:

— A importância do aumento da produtividade é que você consegue crescer de forma mais sustentável e também melhorar a distribuição dos recursos. Se não tem aumento de eficiência e produtividade para melhorar a renda dos trabalhadores, tem que reduzir a taxa de lucro, o que pode gerar desestímulo para investimentos e voltar a dificultar o crescimento. Com aumento da produtividade, é possível alcançar estes dois objetivos, seguir crescendo e também aumentar a renda dos trabalhadores.

Educação como alavanca

Segundo especialistas, a melhoria da educação básica e da formação profissional é uma das principais oportunidades para acelerar a produtividade da economia gaúcha.

No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, o Rio Grande do Sul ficou atrás dos demais Estados da Região Sul nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. No Ensino Médio, empatou com Santa Catarina. O Paraná lidera todos as categorias a nível nacional.

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Já no Indicador Criança Alfabetizada de 2024, fortemente impactado pelas consequências da enchente, o Estado registrou o quarto menor índice do país.

Para Ely José de Mattos, economista e professor da Escola de Negócios da PUCRS, investir na formação dos estudantes e ampliar a qualificação profissional pode produzir efeitos diretos sobre a competitividade do Estado:

— Resultados ruins na formação têm como consequência menor disponibilização de mão de obra qualificada para o mercado local, e esse fato afeta a produtividade na ponta final da cadeia. A qualificação do ensino de base e o reforço de complementação de formação profissional, além de maiores incentivos para a retenção e atração de talentos, são o caminho para reverter esse quadro.

Infraestrutura pode reduzir custos e aumentar competitividade

Outro eixo avaliado pelo estudo, com análise que será detalhada nas publicações futuras, é a infraestrutura logística. Segundo o presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura (Câmara Log), Paulo Menzel, o Rio Grande do Sul ainda depende excessivamente do transporte rodoviário, enquanto possui baixa utilização de modais como hidrovias e ferrovias.

Na avaliação dele, ampliar essa diversificação e modernizar a infraestrutura logística pode reduzir custos e tornar as empresas gaúchas mais competitivas.

— Hoje o Estado tem um custo logístico de 23%, que é um dos maiores do país. Nossa dependência rodoviária é muito grande, praticamente não utilizamos outros modais de transporte como as hidrovias e as ferrovias, e temos praticamente só um grande aeroporto e um grande porto. Além disso, a situação das rodovias gaúchas está calamitosa, piorou muito depois da enchente de 2024 — ilustra Menzel.

Ambiente de negócios completa agenda de crescimento

A terceira frente destacada pelo levantamento envolve melhorias no ambiente de negócios. Segundo o economista Lucas Schifino, medidas voltadas à simplificação tributária, redução da burocracia e maior segurança para investimentos favorecem o aumento da produtividade ao estimular inovação e modernização das empresas.

— Com maior capital disponível, cresce a capacidade de investir em pesquisa, tecnologia, qualificação da mão de obra e eficiência produtiva, criando um ciclo de crescimento econômico mais sustentável.

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Especialistas convergem na ideia de que o desafio do Rio Grande do Sul vai além de crescer mais rapidamente. Em um Estado marcado pelo envelhecimento da população e pelo baixo crescimento demográfico, aumentar a produtividade tende a ser o principal caminho para elevar a renda, ampliar a competitividade das empresas e sustentar o desenvolvimento econômico nas próximas décadas.