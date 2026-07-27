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Estudo aponta produtividade como principal desafio para o crescimento do RS e indica caminhos para acelerar economia

Instituto Fecomércio-RS de Pesquisa analisou dados da produção e da população do Estado entre 2002 e 2023 

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Mathias Boni

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