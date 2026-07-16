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Estados Unidos confirmam aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros

Lista de itens atingidos pela sanção ainda será divulgada. Proposta de tarifaço foi anunciada em 1º de junho, após investigação sobre supostas práticas comerciais desleais do Brasil

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