Economia

No Rio

"Enquanto Trump não falar de tarifaço, eu não falarei", diz Lula

Declaração foi feita durante visita à Escola Nacional de Saúde Pública nesta sexta-feira

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Estadão Conteúdo

Gabriel de Sousa, Lavínia Kaucz e Gabriela da Cunha

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