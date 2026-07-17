"Enquanto Trump não falar de tarifaço, eu não falarei", diz Lula

Na noite de quarta-feira, os Estados Unidos confirmou as tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Montagem sobre foto / Marina Ramos / Câmara dos Deputados / SAUL LOEB / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira (17), que não vai se manifestar sobre a tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros enquanto o presidente americano, Donald Trump, não se manifestar sobre o tema.

— Eu vou deixar para falar do tarifaço quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei — afirmou Lula, durante visita à Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz), no Rio de Janeiro.

— No Brasil, ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira — acrescentou.

No seu discurso, o presidente também disse que não falaria sobre o tarifaço porque "a notícia tem que ser o SUS, as nossas carretas da saúde da mulher, o tratamento das mulheres."

Ao citar as possibilidades de tratamento oferecidas pelo SUS, Lula afirmou que "não somos os melhores do mundo, mas nós temos que ter orgulho de sermos brasileiros". A declaração ocorre em meio à repercussão da eliminação da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo, após a derrota para a Noruega.