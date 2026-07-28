Empresário que empenhou a própria casa e ajudou a construir gigante dos doces no RS completa 90 anos e ganha biografia

Heineck e réplica da bicicleta que o pai usava para vender balas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

No gabinete do empresário Nestor Heineck, em Lajeado, há uma pequena caixa com recordações de seus 90 anos de vida completados neste mês. Entre recortes de jornal, fotos e papéis escritos a lápis, se destaca uma pequena caderneta: é uma homenagem da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) ao homem que, antes de se dedicar exclusivamente a criar uma das maiores empresas do Estado, atuou durante 12 anos como atleta profissional do Clube Esportivo Lajeadense. Por jamais ter sido expulso de campo, o ex-atacante recebeu uma carteira que lhe dá acesso vitalício e gratuito a qualquer competição organizada pela FGF.

Mais do que uma curiosidade, a condecoração revela um dos traços marcantes do empreendedor que ajudou a construir um império dos doces a partir do Vale do Taquari. A notória amabilidade de Heineck é recontada em um livro lançado nesta terça-feira (28) para marcar suas nove décadas de vida e os 35 anos da Docile — marca gaúcha que ele ajudou a consolidar e se faz presente, hoje, em mais de 80 países, além de figurar entre as cem maiores indústrias do setor no mundo. A obra se chama A Força da Gentileza — Vida e Obra de Nestor Heineck.

— Eu fazia questão de jogar limpo. Até hoje eu vejo esses jogos e digo: mas não é possível. Os camaradas, em vez de jogar na bola, eles jogam nas pernas dos adversários. No futebol, procurei ser como na vida — afirma Heineck.

A neta Tainá Heineck, gerente de projetos e planejamento estratégico na empresa, confirma que as metáforas futebolísticas são uma das formas de o avô instigar os mais jovens:

— Ele sempre faz muita correlação com futebol. Acho que é por saber que só chegou onde está em conjunto com muitas pessoas, e um campeonato não se ganha sozinho. Tem de ter um time forte.

Heineck como jogador do Lajeadense. Divulgação / Arquivo pessoal

O valor de um "bom dia"

No ambiente corporativo, isso se reflete em uma trajetória pautada pela cordialidade. Na sede da empresa que o nonagenário ainda frequenta com regularidade, basta cruzar pelo portão de acesso que um aparente detalhe chama a atenção: cada funcionário com quem se cruza pelo caminho deseja um bom dia entusiasmado. Não é coincidência, mas parte de uma cultura que tem origem nas palestras que o decano costuma conceder aos novos empregados:

— Costumo contar a história de um gerente de frigorífico que sempre dava bom dia ao chegar e boa tarde ao sair. Um dia, ficou preso dentro da câmara fria ao final do expediente. Acreditou que morreria congelado, mas logo alguém veio e abriu a porta. Era o porteiro da empresa, que disse: percebi que hoje o senhor me deu bom dia, mas não deu boa tarde. Achei que havia algo errado e vim ver o que era.

Heineck conclui:

— Veja só o quanto uma coisa aparentemente pequena pode representar.

Após mais de duas décadas de trabalho ao lado do empresário, a diretora administrativo-financeira da Docile, Leonita dos Santos Boufet, afirma que ele busca liderar pelo exemplo, mas também é firme quando necessário:

— Aprendi com ele que grandeza é simplicidade, e que liderar é servir. Mas ser gentil não é fraqueza. Ele também costuma dizer que o bom e o bobo são vizinhos. Então, ser bom não quer dizer ser submisso.

Empresário arriscou o próprio teto

Antiga casa da família Heineck, em Lajeado. Divulgação / Arquivo pessoal

Apesar do sucesso que teve como empresário, seja na Docile, seja quando ainda fazia parte da Florestal (outra empresa de doces de origem familiar na qual não tem mais participação), o empresário também enfrentou momentos amargos.

Em um dos períodos decisivos de sua trajetória, entendeu que a antiga Florestal — que tem origem em uma fábrica de balas fundada por seu pai, Natalício — precisava substituir o trabalho braçal por máquinas no final dos anos 1960. Faltava o capital para comprar o equipamento em São Paulo. Não teve dúvidas: empenhou a própria casa. Caso não conseguisse iniciar o pagamento parcelado dos 12,5 mil cruzeiros novos (perto de R$ 170 mil hoje) em dois meses, entregaria a chave da própria moradia aos credores.

— Graças a Deus, deu certo. Se não desse, iria perder a minha própria casa — recorda o empreendedor.

Inspiração paterna

As dificuldades iniciais cobraram um preço elevado: a saúde mental do industrial se deteriorou, enfrentou crises de pânico e chegou a ficar dias a fio em casa sem condições de trabalhar. A instabilidade, que classifica como uma "travessia pela dor", durou anos e foi superada de forma gradual graças à fé, a leituras de desenvolvimento pessoal e a inspiração deixada por seu pai, Natalício.

Até hoje, Heineck tem guardada a caderneta preenchida a lápis com que Natalício anotava as encomendas e as vendas de bala e outras guloseimas nas andanças de bicicleta pelo Vale do Taquari. Em muitas dessas incursões, durante as férias escolares, o pequeno Nestor, ainda criança, acompanhava o pai.

— Lembro de uma vez em que passamos por vários comércios e ninguém queria comprar nada porque outro vendedor, um concorrente, havia passado por essa mesma rota um pouco antes. Mas meu pai não desistiu, foi conversando, tentando, até que conseguimos vender. Foi uma lição de persistência — recorda.

Um novo legado

Depois de ajudar a erguer a Florestal e se integrar à Docile, fundada pelos filhos Alexandre, Fernando e Ricardo Heineck no começo dos anos 1990, Nestor Heineck hoje ocupa uma função de honra na empresa. Costuma participar dos eventos e se fazer presente no dia a dia para levar adiante os ensinamentos da família.

— Uma coisa que eu sempre falo é que a fé dele é impressionante. Independente do desafio que ele tem, ele acredita, ele vai lá e faz acontecer. Então ele inspira as pessoas a também acreditar em algo maior — sustenta a neta e especialista de Projetos da Docile, Júlia Giacomini.