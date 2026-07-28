Economia

Força da gentileza
Notícia

Empresário que empenhou a própria casa e ajudou a construir gigante dos doces no RS completa 90 anos e ganha biografia

Nos 12 anos em que também atuou como jogador profissional de futebol, Nestor Heineck jamais levou um cartão vermelho

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Marcelo Gonzatto

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